Albi Le Frigo Albi, Tarn La soupe du 15 janvier Le Frigo Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

La soupe du 15 janvier Le Frigo, 15 janvier 2022, Albi. La soupe du 15 janvier

Le Frigo, le samedi 15 janvier 2022 à 19:30

Le public est invité à partager un repas suivi d’un tirage au sort littéraire. Apportez un livre ou deux que vous avez en double ou que vous ne voulez plus lire. Après tirage, au sort vous repartirez avec un autre livre et la possibilité de nouvelles lectures. Organisé par Le Frigo Le Frigo 9, rue Bonne Cambe Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T19:30:00 2022-01-15T21:30:00

