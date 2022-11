La soupe des chefs Montélimar-Mistral Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

La soupe des chefs Montélimar-Mistral Montélimar, 10 décembre 2022, Montélimar. La soupe des chefs Montélimar-Mistral

place des halles Montélimar Drôme

2022-12-10 07:00:00 07:00:00 – 2022-12-10 13:00:00 13:00:00 Montélimar

Drôme Venez nombreux aux soupers des chefs, ,découvrir la pate culinaire de chacun,

les bénéfices seront reversés aux étudiants dans la nécessité. +33 7 68 60 38 70 Montélimar

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse place des halles Montélimar Drôme Ville Montélimar lieuville Montélimar Departement Drôme

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

La soupe des chefs Montélimar-Mistral Montélimar 2022-12-10 was last modified: by La soupe des chefs Montélimar-Mistral Montélimar Montélimar 10 décembre 2022 Drôme Montélimar place des halles Montélimar Drôme

Montélimar Drôme