La soupe des chefs Dole

Dole Jura Venez déguster (et surtout acheter !) une soupe fabriquée par dix des chefs dolois.

Quelque 800 bouteilles de soupe seront mises en vente.

L’intégralité de la recette sera reversée aux Restos du Cœur.

