Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques La soupe des chefs Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

La soupe des chefs Anglet, 11 décembre 2021, Anglet. La soupe des chefs Halles des 5 Cantons 13 rue Paul Courbin Anglet

2021-12-11 08:30:00 – 2021-12-12 13:30:00 Halles des 5 Cantons 13 rue Paul Courbin

Anglet Pyrénées-Atlantiques À l’initiative du Club Kiwanis, des soupes concoctées par des chefs de renom de la région sont vendues au profit d’associations d’aide à l’enfance. À l’initiative du Club Kiwanis, des soupes concoctées par des chefs de renom de la région sont vendues au profit d’associations d’aide à l’enfance. +33 6 87 35 09 34 À l’initiative du Club Kiwanis, des soupes concoctées par des chefs de renom de la région sont vendues au profit d’associations d’aide à l’enfance. Kiwanis

Halles des 5 Cantons 13 rue Paul Courbin Anglet

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse Halles des 5 Cantons 13 rue Paul Courbin Ville Anglet lieuville Halles des 5 Cantons 13 rue Paul Courbin Anglet