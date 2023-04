La soupe cie – Macao & Cosmage (miniature) Square Maurice Gardette Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

La soupe cie – Macao & Cosmage (miniature) Square Maurice Gardette, 17 mai 2023, Paris.

de 14h00 à 16h00

Le mercredi 17 mai 2023

de 17h00 à 19h00

.Tout public. gratuit Billetterie gratuite – directement sur place Théâtre de papier musical à mi-chemin entre le kamishibaï et les techniques du pop-up Unis par un amour intense, Macao et Cosmage vivent heureux sur une île perdue quand un jour, débarque la Bienheureuse Civilisation. Ode à l’écologie, regard sur le colonialisme et l’industrialisation à outrance, Macao & Cosmage est adapté de l’album éponyme du peintre Edy Legrand paru en 1919 à la NRF (Nouvelle Revue Française). Ce conte philosophique résonne étrangement aujourd’hui. À mi-chemin entre le kamishibaï (théâtre de papier japonais) et les techniques du pop-up et du livre animé, Macao & Cosmage est un voyage dans l’univers d’Edy Legrand. lasoupecompagnie.com Mise en scène : Eric Domenicone

Jeu et manipulation : Céline Bernhard, Christine Kolmer

Composition musicale : Pierre Boespflug

Square Maurice Gardette 2 rue du Général-Blaise 75011 Paris

