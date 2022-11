LA SOUPE AUX LETTRES SÉANCE 2, 10 décembre 2022, .

LA SOUPE AUX LETTRES SÉANCE 2



2022-12-10 10:00:00 – 2022-12-10 12:00:00

Un atelier d’écrire ludique ! Viens écrire et t’amuser avec les mots. Tu découvriras, d’atelier en ateliers, les pépites insoupçonnées qui habitent ta cervelle. Si tu as envie d’utiliser l’écriture et de te faire plaisir, cet atelier est fait pour toi ! Animé par Violette Guyot.

