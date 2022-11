LA SOUPE AUX LETTRES Octon, 13 septembre 2022, Octon.

LA SOUPE AUX LETTRES

Place Paul Vigné d’Octon Octon Hérault

2022-09-13 17:30:00 – 2022-09-13 19:30:00

Octon

Hérault

Octon

Que vous ayez ou non une belle plume, si vous avez envie d’utiliser l’écriture et de vous faire plaisir, cet atelier est fait pour vous ! En plus de la joie d’écrire au sein d’un groupe dans un cadre sécurisant et dans la bonne humeur, vous découvrirez ‒ d’atelier en atelier ‒ les pépites insoupçonnées qui habitent votre cervelle !

Partons ensemble à l’aventure ! Inscrivez-vous vite !

Tout public. Gratuit, sur inscription. Il est souhaitable de s’engager sur l’année pour profiter à fond des plaisirs de l’atelier.

Que vous ayez ou non une belle plume, si vous avez envie d’utiliser l’écriture et de vous faire plaisir, cet atelier est fait pour vous ! En plus de la joie d’écrire au sein d’un groupe dans un cadre sécurisant et dans la bonne humeur, vous découvrirez ‒ d’atelier en atelier ‒ les pépites insoupçonnées qui habitent votre cervelle !

Partons ensemble à l’aventure ! Inscrivez-vous vite !

Tout public

Octon

dernière mise à jour : 2022-11-17 par