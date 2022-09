La soupe aux lettres

2022-10-12 10:30:00 – 2022-10-12 Il était une fois une sorciêre alsacienne, qui tomba amoureuse d’un magicien. Pour le séduire, elle décida d’écrire un poême d’amour. Mais ce n’est pas évident pour une sorciêre‚ même avec une formule magique et une recette extraordinaire de soupe aux lettres, et surtout si ses animaux s’en mêlent ! La sorciêre va-t-elle réussir sa fabuleuse ABC-S√πpp et envoûter son amoureux avec un mot doux ? Une histoire rigolote qui amuse les petits passionnés par les animaux et les curieux qui aiment jouer avec les lettres. Elle réveille aussi les souvenirs d’enfance des plus grands. Les différentes langues alsacien, français, allemand et bien d’autres‚ relêvent le goût de cette fameuse ABC-S√πpp ! Spectacle interactif multilingue avec chansons, comptines, histoires contées, musique, théâtre d’objets et projection d’images.

