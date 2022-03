La soupe au(x) caillou(x) Pugey, 6 mars 2022, Pugey.

La soupe au(x) caillou(x) Pugey

2022-03-06 – 2022-03-06

Pugey Doubs Pugey

La soupe au(x) caillou(x)

Pan ! La compagnie – Bruxelles – Belgique

Conte marionnettique, à partir de 4 ans, 45 minutes.

Cette petite fille n’est pas grande amatrice de légumes. Alors chaque

mardi soir, sa grand-mère lui demande de l’aide pour préparer une soupe.

Et dans un décor digne d’une émission culinaire, elle invente une histoire

pour chaque nouveau légume qui se transforme en marionnette le temps

d’une scène.

À partir d’ustensiles de cuisine, l’équipe construit à vue les décors et les

costumes de ces petits univers, qui se trouvent projetés en grand sur un

écran.

Et comme mémé disait « la meilleure des soupes c’est celle que l’on partage », restez donc pour la dégustation.

https://www.cotecour.fr/la-saison-21-22/par-spectacles/la-soupe-aux-cailloux/

La soupe au(x) caillou(x)

Pan ! La compagnie – Bruxelles – Belgique

Conte marionnettique, à partir de 4 ans, 45 minutes.

Cette petite fille n’est pas grande amatrice de légumes. Alors chaque

mardi soir, sa grand-mère lui demande de l’aide pour préparer une soupe.

Et dans un décor digne d’une émission culinaire, elle invente une histoire

pour chaque nouveau légume qui se transforme en marionnette le temps

d’une scène.

À partir d’ustensiles de cuisine, l’équipe construit à vue les décors et les

costumes de ces petits univers, qui se trouvent projetés en grand sur un

écran.

Et comme mémé disait « la meilleure des soupes c’est celle que l’on partage », restez donc pour la dégustation.

Pugey

dernière mise à jour : 2022-02-22 par