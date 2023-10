Troc plantes à la Soupape La Soupape Loudun, 4 novembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Venez échanger ou donner vos plants, pots, livres, outils… conseils

Ouvert à tous

Restauration et buvette.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 18:00:00. .

La Soupape Rue des Augustins

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come to exchange or give your plants, pots, books, tools… advice

Open to all

Catering and refreshments

Ven a intercambiar o regalar tus plantas, macetas, libros, herramientas… consejos

Abierto a todos

Comida y refrescos

Kommen Sie und tauschen oder verschenken Sie Ihre Setzlinge, Töpfe, Bücher, Werkzeuge… Tipps

Für alle offen

Essen und Trinken

