La soupape

Place porte St Antoine Champdeniers Deux-Sèvres

2023-02-01 – 2023-02-01

Champdeniers

Deux-Sèvres

EUR Les rendez-vous de la soupape-

Informations inscriptions au 05 49 25 62 27

Le premier mercredi de chaque mois 15h-18h (hors vacances scolaires).

La soupape est un espace ouvert à tous les parents ou grands parents souhaitant venir passer du temps avec leurs enfants ou petits enfants autour de jeux et d’activités ludiques.

Cet espace est géré par un collectif de parents qui seraient heureux de vous y retrouver !

1 février 2023 : Atelier carnaval et défilé déguisé !

1 mars 2023 : Atelier Sophrologie en famille.

5 avril 2023 : Activité libres, espaces aménagés.

3 mai 2023 : Animation jardinage intergé !

7 juin 2023 : Sortie (à définir)

4 juillet 2023 : Animation veillée et repas partage.

Champdeniers

