La soupape: animation jeux Champdeniers Champdeniers Catégories d’évènement: Champdeniers

Deux-Sèvres

La soupape: animation jeux Champdeniers, 4 mai 2022, Champdeniers. La soupape: animation jeux Champdeniers

2022-05-04 15:00:00 – 2022-05-04

Champdeniers Deux-Sèvres Champdeniers Venez partager gratuitement des activités avec vos enfants, mercredi 4 mai 2022 au centre socioculturel de Champdeniers de 15h00 à 18h00, animation jeux.

Activité sur inscription, nombre de places limitées.

Chaque enfant reste sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne. Venez partager gratuitement des activités avec vos enfants, mercredi 4 mai 2022 au centre socioculturel de Champdeniers de 15h00 à 18h00, animation jeux.

Activité sur inscription, nombre de places limitées.

Chaque enfant reste sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne. +33 5 49 25 62 27 Venez partager gratuitement des activités avec vos enfants, mercredi 4 mai 2022 au centre socioculturel de Champdeniers de 15h00 à 18h00, animation jeux.

Activité sur inscription, nombre de places limitées.

Chaque enfant reste sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne. CSC

Champdeniers

dernière mise à jour : 2021-12-07 par CC Val de Gâtine

Détails Catégories d’évènement: Champdeniers, Deux-Sèvres Autres Lieu Champdeniers Adresse Ville Champdeniers lieuville Champdeniers Departement Deux-Sèvres

Champdeniers Champdeniers Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champdeniers/

La soupape: animation jeux Champdeniers 2022-05-04 was last modified: by La soupape: animation jeux Champdeniers Champdeniers 4 mai 2022 Champdeniers Deux-Sèvres

Champdeniers Deux-Sèvres