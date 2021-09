LA SOULENQUE EDITION 2021 – VIGNOBLE DELONCA Cers, 10 octobre 2021, Cers.

LA SOULENQUE EDITION 2021 – VIGNOBLE DELONCA 2021-10-10 11:30:00 11:30:00 – 2021-10-10 19:00:00 19:00:00

Cers Hérault

Dans une ambiance festive et familiale, venez fêter la Soulenque, la fin des vendanges, au Vignoble Delonca.

Réservation et règlement uniquement au caveau de vente et dégustation.

Pass sanitaire obligatoire.

contact@vignoble-delonca.com +33 6 18 09 13 58 https://www.vignoble-delonca.com/

