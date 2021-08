La soude FCLS au camping CAMPING LES CIGALES, 22 août 2021, Le Muy.

La soude FCLS au camping

du dimanche 22 août au vendredi 27 août à CAMPING LES CIGALES

Cette « colo apprenante » participe à l’action éducative de la commune. En effet, celle-ci donne la possibilité aux jeunes d’appréhender la rentrée scolaire tout en valorisant les acquis de l’année précédente, le travail individuel ou collectif ainsi que l’entraide. Elle permet aussi de favoriser les espaces et les temps de parole par leur participation au séjour sur le thème du camping. Elle contribue également à la responsabilité et l’autonomie individuelle étant en gestion libre. A la vue de cette année extrêmement difficile en raison de la crise sanitaire COVID 19, il nous parait nécessaire de mettre en place cette colo apprenante qui permettra aux jeunes et aux familles de profiter d’un autre axe de travail à travers le jeu et un autre environnement (changement de région). Les objectifs opérationnels : – Donne la possibilité aux jeunes d’appréhender le vivre ensemble tout en valorisant des actes baser sur le respect de soi, le travail en commun, l’entraide. – Favoriser les espaces de participation et les formes de citoyenneté actives des jeunes dans et hors du quartier. Contribuer à la responsabilité individuelle et l’autonomie. Le séjour : Durant 6 jours, les jeunes vont pouvoir découvrir d’autres paysages que celui de leur quartier. Ce séjour est basé sur la thématique du camping, il permettra aux jeunes de pratiquer des activités de loisirs et de détente. Fondé sur une dynamique de coopération mais aussi de sensibilisation au respect d’autrui par la vie en collectivité. Nous souhaitons ainsi mettre cette année un autre contexte toujours inspiré du mode camping ou les adolescents devront s’organiser pour la gestyion de la vie quotidienne et de leur activité de loisirs en géant eux même leur budget. Depuis plusieurs années nous proposons aux adolescents issuent des quartiers prioritaires ( QPV ) , des séjours. Notre projet pédagogique s’inscrit sur un axe prioritaire : la citoyenneté tout au long de l’année, les jeunes travailleront sur des projets tels que : – La lutte contre les formes de harcèlements au collège : par l’intervention de l’espace santé jeune, ou les jeunes pourront débattre des formes du harcèlement subit ou faites. – L’intergénérationnel : les adolescents mettront en places des actions d’animation auprès des personnes âgées participant aux activités de la maison de quartier du Trioulet : ( loto, ludothèque, poterie ) – La mixité au sein de l’ACMCE Ados : nous constatons que les adolescents sont, moins présents sur les ACMCE. Par le biais de l’espace santé jeunes et de l’ADDAP, nous sensibiliserons les jeunes.

50€

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

CAMPING LES CIGALES 83490 Le Muy Var



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-22T08:00:00 2021-08-22T23:59:00;2021-08-23T00:00:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-24T00:00:00 2021-08-24T23:59:00;2021-08-25T00:00:00 2021-08-25T23:59:00;2021-08-26T00:00:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T00:00:00 2021-08-27T23:59:00