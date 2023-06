Les Belles Lectures de Bel-Air Plage La Soucoupe Saint-Germain-en-Laye, 7 juillet 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Les Belles Lectures de Bel-Air Plage 7 – 28 juillet, les vendredis La Soucoupe Accès libre

Retrouvez l’équipe des médiathèques sur le parking de la Soucoupe pour une heure du conte ensoleillée.

La Soucoupe 16-18 boulevard Hector Berlioz 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 01 39 10 75 90 https://lasoucoupe.fr/ https://www.facebook.com/CSClaSoucoupe/ La Soucoupe est un équipement de quartier à vocation globale, ouvert à l’ensemble de la population habitant à proximité, offrant accueil, animations, activités et services à finalité sociale.

Un équipement à vocation familiale et pluri générationnelle.

Lieu de rencontres et d’échanges entre les générations, il favorise le developpement des liens familiaux et sociaux.

Un lieu d’animation de la vie sociale, il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives des usagers et des habitants et favorise le developpement de la vie associative et des pratiques participatives.

Un lieu d’interventions sociales où les actions sont concertées et discutées. il favorise ainsi le partenariat.

2023-07-07T17:00:00+02:00 – 2023-07-07T18:00:00+02:00

2023-07-28T17:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00

