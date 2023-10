La nuit de la Broisha La Souche Lucq-de-Béarn, 31 octobre 2023, Lucq-de-Béarn.

Lucq-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Bal trad’ avec Yoann Delor et Dorian Louro.

22h Bœuf de feu et bœuf musical proposé par l’association des Médiévales de Lucq..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

La Souche

Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Bal trad’ with Yoann Delor and Dorian Louro.

10 p.m. Fireworks and music by the Médiévales de Lucq association.

Baile tradicional con Yoann Delor y Dorian Louro.

22:00 Fuegos artificiales y música a cargo de la Asociación del Festival Medieval de Lucq.

Bal trad’ mit Yoann Delor und Dorian Louro.

22.00 Uhr Feuerb?ff und Musikb?ff, angeboten von der Association des Médiévales de Lucq.

Mise à jour le 2023-10-21 par OT Coeur de Béarn