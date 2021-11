Meulan-en-Yvelines Bibliothèque multimédi@ de Meulan Meulan-en-Yvelines, Yvelines « La sortie au théâtre » d’après Karl Valentin Bibliothèque multimédi@ de Meulan Meulan-en-Yvelines Catégories d’évènement: Meulan-en-Yvelines

Yvelines

« La sortie au théâtre » d’après Karl Valentin Bibliothèque multimédi@ de Meulan, 22 janvier 2022, Meulan-en-Yvelines. « La sortie au théâtre » d’après Karl Valentin

Bibliothèque multimédi@ de Meulan, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Bric à brac de situations burlesques du quotidien … ou comment un couple de petites gens se voit bousculer dans son train-train habituel par deux places de spectacle offertes par la concierge… « La sortie au théâtre » d’après Karl Valentin par la Compagnie Cabiria Bibliothèque multimédi@ de Meulan 18-20 rue de Beauvais 78250 Meulan-en-Yvelines Meulan-en-Yvelines Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T20:45:00

Détails Catégories d’évènement: Meulan-en-Yvelines, Yvelines Autres Lieu Bibliothèque multimédi@ de Meulan Adresse 18-20 rue de Beauvais 78250 Meulan-en-Yvelines Ville Meulan-en-Yvelines lieuville Bibliothèque multimédi@ de Meulan Meulan-en-Yvelines