Mérignac Antenne Médiathèque de Beaudésert Gironde, Mérignac La sorcière tambouille Antenne Médiathèque de Beaudésert Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

La sorcière tambouille Antenne Médiathèque de Beaudésert, 17 décembre 2021, Mérignac. La sorcière tambouille

Antenne Médiathèque de Beaudésert, le vendredi 17 décembre à 17:00

Au menu de ce spectacle : goûts extravagants, petites bêtes mal-aimées, malignité et surtout beaucoup d’humour sont à l’ordre du jour avec cette nouvelle proposition autour de la cuisine d’une drôle de sorcière.

Sur inscription auprès de la Médiathèque de Beaudésert.

Un spectacle théâtrale autour d’une sorcière qui… tambouille ! Antenne Médiathèque de Beaudésert 81 avenue des marronniers 33700 mérignac Mérignac Beaudésert Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T17:00:00 2021-12-17T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Antenne Médiathèque de Beaudésert Adresse 81 avenue des marronniers 33700 mérignac Ville Mérignac lieuville Antenne Médiathèque de Beaudésert Mérignac