La Sorcière du Placard aux Balais

Monsieur Pierre trouve, dans la rue, une pièce de cinq francs. « Chouette ! Je suis riche ! Je vais pouvoir m'acheter une maison ! » s'écrit-il



Et il court chez le notaire qui lui vend une étrange villa pour cette modique et maudite somme.

Monsieur Pierre est ravi ! Sa maison est superbe !

Mais ses voisins lui claquent la porte au nez ! Alors, il retourne chez le notaire pour demander une explication. Le vieux malin lui avoue que la maison est hantée par une sorcière qui se trouve dans le placard aux balais.



S’il a le malheur de chanter : « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière, la sorcière sortira et l’emportera pour toujours. »

Rebondissements et suspense s’ensuivent. Monsieur Pierre restera-t-il maître en sa demeure ?



Écriture : Pierre Gripari

Mise en scène : Patricia Vignoli

Avec Agnès Pétreau



De 4 à 10 ans

Durée 45 min A partir de l’adaptation du conte de Pierre Gripari. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

