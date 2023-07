Exposition des travaux des élèves des lycées professionnels et des écoles d’art de l’académie de Paris La Sorbonne Paris, 16 septembre 2023, Paris.

L’académie de Paris compte plusieurs lycées professionnels et écoles d’arts, spécialisés dans les métiers de la mode et de l’élégance, des arts décoratifs, de la photographie et de l’image, du design, du bois… offrant un riche catalogue de formations exigeantes, de la plumasserie à la chaudronnerie en passant par l’ébénisterie, la maroquinerie, la bijouterie, la verrerie, etc. Il s’agit notamment du lycée des métiers Lucas de Nehou (5e et 14e), de l’INJS (Institut national des jeunes sourds de Paris, 5e), du lycée des métiers Marie Laurencin (10e), du Lycée des métiers Dorian (11e), du lycée des métiers Paul Poiret (11e), du lycée des métiers Turquetil (11e), de l’École Boulle (12e), du lycée professionnel Chennevière Malézieux (12e), du lycée polyvalent Elisa Lemonnier (12e), du lycée Corvisart-Tolbiac (13e), de l’EREA (Établissement régional d’enseignement adapté) Croce Spinelli (14e), de l’ENSAAMA (École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art) Olivier de Serres (15e), du lycée professionnel Brassaï (15e), du lycée des métiers Fresnel (15e), du lycée des métiers Léonard de Vinci (15e), du lycée des métiers Octave Feuillet (16e) de l’école et du lycée des métiers Auguste Renoir (18e), du lycée polyvalent d’Alembert (19e), du lycée polyvalent Diderot (19e) ou encore du lycée des métiers Hector Guimard (19e).

Les prestigieux espaces historiques du Palais académique se feront ainsi le parfait écrin pour les réalisations de talentueux élèves de certains de ces établissements, véritable patrimoine vivant. Le Grand salon, par exemple, abritera une exposition de tenues confectionnées puis portées par des élèves de l’académie lors des défilés des lycées de la mode et de l’élégance qui se déroulent traditionnellement dans le Grand amphithéâtre. Et il y aura bien d’autre œuvres ainsi mises en lumière à découvrir au fil du parcours de visite dont, notamment, des travaux d’établissements membres du Campus des Métiers d’Art & Design.

Né en 2020 sous l’impulsion de l’académie de Paris et de la région Île-de-France, porté par l’Ensaama et inscrit dans un partenariat d’exception avec le Mobilier national – également membre fondateur – le Campus, espace de réflexion et d’échange unique en France, joue un rôle moteur pour le développement et la valorisation des formations d’excellence. Conçu comme un véritable incubateur, il rassemble plusieurs milliers d’élèves dans des cursus pré et post-bac, en harmonie avec les besoins du secteur de la création.

Le rectorat de l’académie et la chancellerie des universités de Paris font ainsi le choix de soutenir une valorisation de l’enseignement professionnel qui se veut pluridisciplinaire, pour un meilleur apprentissage ainsi qu’une insertion dans la vie active facilitée. Ils remercient les établissements qui prêtent généreusement, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les œuvres réalisées par leurs élèves.

La Sorbonne 45-47 rue des Écoles 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.sorbonne.fr https://twitter.com/sorbonnefr La Sorbonne. Un nom qui résonne dans le monde entier comme synonyme d’intelligence et de culture, de savoir et d’esprit critique. Située au cœur du Quartier Latin, la Sorbonne était l’un des collèges médiévaux de l’Université de Paris, avant de désigner, par extension, cette université tout entière. Rénovée par le cardinal de Richelieu, elle fut reconstruite par la IIIe République qui en fit le cœur et le symbole du système d’enseignement français. De nos jours siège de la chancellerie des universités et de l’académie de Paris, elle abrite toujours plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de recherche de renommée internationale. Elle a vu se succéder en ses murs nombre de grands esprits, des savants et des passeurs de savoir qui ont contribué à enrichir le patrimoine commun de l’humanité. En Sorbonne, le mot patrimoine prend tout son sens à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Ce haut lieu du savoir vous ouvre ses portes et vous convie à venir découvrir les trésors qu’abritent ses murs, témoins et symboles d’une histoire bientôt millénaire au service de la connaissance.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

Exposition dans le grand salon des tenues confectionnées par les élèves des lycées professionnels de la mode et de l’élégance © Chancellerie des universités de Paris