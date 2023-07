À la découverte de la Sorbonne La Sorbonne Paris, 16 septembre 2023, Paris.

La Sorbonne et le Palais académique ouvriront grand leurs portes à l’occasion des 40e Journées européennes du patrimoine dont les thèmes, « Patrimoine vivant » et « Patrimoine du sport », résonnent tout particulièrement avec leur histoire séculaire et leur mission de transmission pour un avenir durable Hic et ubique terrarum – « Ici et partout sur la Terre » – comme le veut la devise de l’université.

Les Journées européennes du patrimoine sont une opportunité pour tous de voyager dans l’histoire de la Sorbonne et d’admirer les merveilles architecturales et artistiques qui symbolisent ce haut lieu du savoir et de la connaissance. Le parcours mis en place, agrémenté de panneaux explicatifs et de travaux réalisées par des élèves des lycées et des écoles d’art de l’académie de Paris, permettra aux visiteurs de découvrir certains des lieux les plus prestigieux et chargés d’histoire de la Sorbonne.

Ainsi, en entrant au cœur du Palais académique, les visiteurs pourront notamment admirer le grand hall et ses monumentales statues d’Archimède et d’Homère, le péristyle, orné de peintures murales illustrant l’histoire des Lettres et des Sciences et dans lesquelles se cachent de singuliers « fantômes », le salon Richelieu et ses trésors, le grand salon, la salle des Actes ou encore la solennelle salle des Autorités – qui abritera pour l’occasion une exposition consacrée aux toges universitaires, leur histoire depuis leur origine au Moyen Âge et leur symbolique – à partir de laquelle les visiteurs pourront, à l’image des grandes personnalités venues en Sorbonne, monter sur la scène du majestueux grand amphithéâtre.

Ce dernier est notamment le témoin des liens étroits et pourtant souvent insoupçonnés entre le sport et la Sorbonne. Ce n’est en effet pas un hasard si, en juin dernier, le parcours de la flamme olympique des Jeux de Paris 2024 a été dévoilé ici même, en Sorbonne. Tout au long des deux derniers siècles, elle a en effet été un haut lieu du mouvement sportif français et international. Le premier Congrès national d’Éducation physique y fut organisé en avril 1892, et a préfiguré l’intégration de l’activité sportive au sein de l’école républicaine ; le rétablissement des Jeux olympiques modernes à l’initiative de Pierre de Coubertin y fut surtout voté le 23 juin 1894 – après 5 jours de débats ayant réunis plus de 2 000 invités internationaux au sein du grand amphithéâtre – dans la Salle Gréard.

En cet honneur, un parcours de visite spécial, sur la thématique des liens unissant les Jeux Olympiques à la Sorbonne et animé par un guide sera proposé, à 11h et 15h, samedi et dimanche. L’inscription se fera sur place, dans la limite des places disponibles.

Jouxtant la salle Gréard, il sera possible d’admirer un aspect du patrimoine vivant en Sorbonne : les dernières œuvres en date à y avoir fait leur entrée, ce qui n’était pas arrivé depuis 1978 ! Faisant en effet suite à une commande du rectorat de l’académie de Paris et de la chancellerie des universités de Paris afin de faire vivre le patrimoine, l’artiste pochoiriste Christian Guémy, alias C215, a réalisé sept œuvres contemporaines, inaugurées en mai 2019. Cette série de toiles intitulée « Aux grandes femmes, la Sorbonne reconnaissante » est constituée de portraits de femmes illustres qui toutes ont étudié ou enseigné à l’Université de Paris : Elisabeth Garett Anderson, Jeanne Chauvin, Marie Curie, Simone de Beauvoir, Simone Weil, Jacqueline de Romilly et Françoise Héritier.

Autre illustration de la notion de patrimoine vivant, les espaces prestigieux du Palais académique se feront par ailleurs l’écrin de réalisations plus contemporaines encore, véritable patrimoine en devenir : des œuvres d’élèves de la voie professionnelle seront mises en lumière tout au long du parcours de visite. En effet, l’académie de Paris, qui dispose d’un riche catalogue de formations exigeantes, de la plumasserie à la chaudronnerie en passant par les métiers du bois, de la maroquinerie, de la bijouterie, de la verrerie… et qui peut s’appuyer sur les savoir-faire de son Campus des Métiers d’Art & Design, est fière de présenter les travaux de ses jeunes artisans d’art !

Les Journées européennes du patrimoine sont aussi l’occasion unique d’entrer dans la chapelle qui, dominant la cour d’honneur, abrite le tombeau du cardinal de Richelieu, chef d’œuvre de la sculpture funéraire française classique, réalisé par François Girardon. Normalement ouverts aux seuls étudiants et chercheurs, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne ainsi que la salle Louis Liard et l’amphithéâtre Richelieu seront par ailleurs accessibles à tous.

Enfin, cette année encore, les enfants seront à l’honneur et pourront partager un moment ludique grâce à un livret-jeux spécifiquement créé à leur intention.

Venez à la rencontre d’un patrimoine vivant, témoin de près de huit siècles d’histoire et résolument tourné vers un avenir durable !

La Sorbonne 45-47 rue des Écoles 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.sorbonne.fr https://twitter.com/sorbonnefr

