Reims Marne Opera semiseria de Vincenzo Bellini. La Somnambule, créée quelques mois avant Norma, connut un succès considérable durant tout le XIXe siècle.

Le thème du somnambulisme fascinait l’époque avide de phénomènes mystérieux proches du surnaturel. Dans la pure veine romantique, l’opéra nous plonge dans l’atmosphère champêtre d’un village suisse où les villageois célèbrent les fiançailles d’Amina avec le jeune fermier Elvino.

Mais on retrouve la jeune femme endormie dans le lit du comte Rodolfo de passage à l’auberge.

Tout accuse l’innocente Amina … Il y a du rêve éveillé dans cette partition de Bellini qui explore toutes les solutions musicales susceptibles de traduire les états d’âme complexes de son héroïne et offre quelques-uns parmi les plus beaux airs de soprano du bel canto. Portée par huit opéras français, cette nouvelle production met à l’honneur les lauréats du Concours international de chant de Clermont-Ferrand dans une mise en scène signée Francesca Lattuada. Chorégraphe et femme de théâtre à l’imaginaire foisonnant, la metteuse en scène accentue l’inquiétante étrangeté de cet ouvrage hanté par Eros et Thanatos.

