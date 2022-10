La sonate à Grimaud

La sonate à Grimaud, 25 novembre 2022, . La sonate à Grimaud



2022-11-25 – 2022-11-25 25 ans d’histoires, ça fait beaucoup d’histoires. Et parmi toutes ces histoires, certaines qui reviennent inlassablement, viscéralement. Comme si elles existaient par elles-mêmes. Comme si elles n’avaient plus besoin de leur conteur. Les voilà qui passent de bouche en bouche. Mais pour sa sonate, c’est vers nos oreilles qu’Achille Grimaud veut ramener ses histoires. Il veut les faire entendre autrement, leur donner une autre musicalité. Pour ça, il s’offre un voyage au piano et embarque la pianiste Elisa Bellanger dans l’aventure. Gratuit pour les moins de 12 ans. dernière mise à jour : 2022-10-01 par

