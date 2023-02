La Sologne Fantastique : Randonnée Contée – Le diable en Sabots Sainte-Montaine Sainte-Montaine Catégories d’Évènement: Cher

Cher Sainte-Montaine Randonnée contée de 4 heures (6/8 km) Le diable en sabots d’après le roman de Claude Seignolle par Marie du Berry

Suivie d’un goûter dans un domaine privé de Sologne

En présence de Gérard Boutet adoubé par Claude Seignolle. Cinq villages de la Communauté de Communes Sauldre et Sologne choisis par Marie du Berry pour une mise en lumière de la Sologne fantastique grâce aux écrivains Claude Seignolle et François Barberousse +33 6 11 58 55 77 Marie du Berry

