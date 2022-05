La Solive – Bal folk

La Solive – Bal folk, 5 août 2022, . La Solive – Bal folk

2022-08-05 19:00:00 – 2022-08-05 23:30:00 EUR Le violon et la guitare de La Solive partageront avec vous les musiques d’Irlande, de Suède ainsi que des compositions originales et vous feront danser jusqu’au bout des pieds. Que vous soyez des habitués du bal, amateurs de musique acoustique ou simplement curieux, vous serez ravis de passer un bon moment en leur compagnie. Le violon et la guitare de La Solive partageront avec vous les musiques d’Irlande, de Suède ainsi que des compositions originales et vous feront danser jusqu’au bout des pieds. Que vous soyez des habitués du bal, amateurs de musique acoustique ou simplement curieux, vous serez ravis de passer un bon moment en leur compagnie. dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville