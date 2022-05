la solive

la solive, 6 août 2022, . la solive

2022-08-06 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-06 00:00:00 00:00:00 EUR Le violon et la guitare de La Solive partageront avec vous les musiques et les

danses d’Irlande, de Bretagne, du centre-France et d’Alsace des compositions originales et

vous feront danser jusqu’au bout des pieds. dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville