« La Solitude des mues » au Théâtre de la Tempête, 13 janvier 2024, .

Du samedi 13 janvier 2024 au dimanche 11 février 2024 :

dimanche

de 16h30 à 17h50

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 21h50

.Public adolescents adultes. payant

places de 10€ à 24€

renseignements au 01 43 28 36 36

Dans un spectacle plurisciplinaire, Naéma Boudoumi questionne le lien qui existe entre un père seul et sa fille quand celle-ci s’enferme dans le monde virtuel des réseaux sociaux.

Adolescente entichée de culture japonaise, Kiki vit seule avec son père. Pas toujours facile de se lever le matin. Et les humeurs qui font le yoyo, on en fait quoi ? Alors même si tout n’est pas mignon et super kawaï, avec son amie Pastèque, Kiki s’amuse à changer d’apparence et à l’afficher sur les réseaux sociaux. Jusqu’au jour où c’est la crise. Finie l’école, adieu les amis, Kiki se retranche dans sa chambre. Totalement démuni, son père trouve refuge dans la forêt, se tapissant sous les feuilles. Quand une bête lui rend visite… Après Daddy Papillon, la folie de l’exil, Naéma Boudoumi et Arnaud Dupont sont de retour à la Tempête avec un récit intime d’une immense poésie pour parler de nos métamorphoses intimes. C’est tout un monde fantastique qui se déploie sur scène, incarné par une circassienne « la bête ». Et si la crise est à tous les étages, sous les feuilles dans la forêt, on aperçoit un rayon de lumière. La jeunesse ignorerait-elle encore son formidable potentiel de régénération ?

Théâtre de la Tempête – La Cartoucherie – Route du Champ-de-Manœuvre 75012 Paris

© Néjib