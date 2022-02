La Soli’run 2022, un événement sportif et solidaire Bois de Boulogne Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 20 mars 2022

Le 20 mars 2022, la Soli’run fête ses 10 ans ! Une journée exceptionnelle de fun et de solidarité au Bois de Boulogne. Vous allez pouvoir courir et marcher dans une ambiance festive rythmée par la danse, la musique et de nombreuses animations et surprises. La Soli’run est organisée à 100% par des bénévoles, ils seront présents le jour J pour vous soutenir et vous accueillir. Un programme pour toute la famille qui permet de réunir athlètes, sportifs amateurs, marcheurs et adeptes de nature mais aussi les plus petits avec des animations et courses enfants ! Plus d’infos Bois de Boulogne Bois de Boulogne Paris 75016 Contact : https://solirun.com/ Sport

