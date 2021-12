La Roche-Vineuse La Roche-Vineuse La Roche-Vineuse, Saône-et-Loire La solidarité en marche La Roche-Vineuse La Roche-Vineuse Catégories d’évènement: La Roche-Vineuse

Saône-et-Loire

La solidarité en marche La Roche-Vineuse, 24 avril 2022

2022-04-24 – 2022-04-24

5-10-15-23 km. 2 ravitaillements sont prévus pour le 23 km. Un à Berzé-le-Châtel, le deuxième à Milly-Lamartine. Un seul ravitaillement pour les autres distances. patrickchambaz@gmail.com

