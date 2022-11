La Solidarité en marche La Roche-Vineuse La Roche-Vineuse Catégories d’évènement: La Roche-Vineuse

Sane-et-Loire

La Solidarité en marche La Roche-Vineuse, 30 avril 2023, La Roche-Vineuse. La Solidarité en marche

Rue des Loisirs La Roche-Vineuse Sane-et-Loire

2023-04-30 07:30:00 – 2023-04-30 La Roche-Vineuse

Sane-et-Loire La Roche-Vineuse Nous proposons sur les circuits 5, 10 km un ravitaillement et 2 ravitaillements pour les 15 et 23 km. patrickchambaz@gmail.com https://www.secourspopulaire.fr/71/macon La Roche-Vineuse

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: La Roche-Vineuse, Sane-et-Loire Autres Lieu La Roche-Vineuse Adresse Rue des Loisirs La Roche-Vineuse Sane-et-Loire Ville La Roche-Vineuse lieuville La Roche-Vineuse Departement Sane-et-Loire

La Roche-Vineuse La Roche-Vineuse Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roche-vineuse/

La Solidarité en marche La Roche-Vineuse 2023-04-30 was last modified: by La Solidarité en marche La Roche-Vineuse La Roche-Vineuse 30 avril 2023 La Roche-Vineuse Rue des Loisirs La Roche-Vineuse Sane-et-Loire Sane-et-Loire

La Roche-Vineuse Sane-et-Loire