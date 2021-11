La soirée vigneronne du 14 janvier 2022 Uzès, 14 janvier 2022, Uzès.

La soirée vigneronne du 14 janvier 2022 Uzès

2022-01-14 – 2022-01-14

Uzès Gard

20 vignerons font déguster leurs cuvées Duché d’Uzès aux participants dans la nouvelle salle de spectacle de la ville d’Uzès : L’Ombrière. Des buffets truffés et non truffés sont répartis dans la salle. Des verres de dégustation ainsi qu’une assiette cocktail avec un 1er assortiment de mets truffés sont mis à disposition des participants Le visiteur déambule, un verre à la main, d’un vigneron à l’autre, d’un buffet à l’autre. Soirée debout. Un carnet de dégustation est fourni à l’entrée de la soirée. Le Menu de La Soirée Vigneronne Le cocktail dinatoire ——————————————Spécialités froides ——————————————Mini club à la mousse de foie gras truffée,Pain suédois, mousse de saumon aux truffes et ciboulette,Wrap au fromage frais et aux éclats de truffes&——————————————Spécialités chaudes- —————————————–Mini gaufres au saumon, éclats de truffes,Mini cannelé aux truffes,Roulés à la volaille, farce aux truffes,Feuilleté à la mousse de chèvre trufféePetit pain « perdu » de truffes&————-Mini brochettes fraiches et servies avec pesto et fleur de sel—————–Poivron confit, mozzarella, olive grecque,Crevette, ananas, tomate,Saumon fumé, haricot mange tout, champignon.&——————————————Animation «Ecailler »- —————————————- Accompagnée de beurre truffé, citron, vinaigre d’échalotes et des pains de seigleHuitresBulotsCrevettes&——————————————-Atelier Ramequins- ——————————————-Brouillade d’oeufs à la truffeBrandade de morues et ses éclats de truffesGalet de polenta à la truffe et sa mousse au brie truffé&——————————Animation Découpe de charcuterie –——————————— Accompagnée de pains de campagne, de beurre truffé, cornichons, capresA l’aide d‘une trancheuse mécanique, le Chef de cuisine tranche différentes pièces de charcuterie.LomoJambon ibérico (Bellota, Serano)MortadelleProscuitto de parmaChorizo ibéricoCoppaTerrine de veau farci aux éclats de truffes&——————————————Découpés sur buffe t——————————————Saumon fumé maison et saumon mariné à l’aneth, citron pelé à vifMagret fumé, caramel balsamique, fleur de selLe buffet de desserts du Délice des Princes——————————————Plateaux de verrines- —————————————–Mini crème brûlée à la truffeDéclinaison de mousses au chocolat trufféCrumble aux fruitsCrème de marron et sa chantilly truffée façon tulipe.&———————————————–Mini tartelettes- ———————————————————–Mini baba au rhum à la crème anglaise truffée et aux fruits ——————————————————Mini crêpe cuite au buffet ————————————————————————–Les mignardises de Grand-mère————————————– Date: vendredi 14 janvier 2022 à partir de 19h30 Tarif à partir de 16 ans: 45 €Tarif de 12 à 15 ans inclus: 20 € Adresse de la salle : L’Ombrière, 3 Pl. Croix des Palmiers, 30700 Uzès. Vestiaire gratuit disponible. Parking gratuit de L’Ombrière. Date limite d’inscription: vendredi 7 janvier 2022

reservation@tourismegard.com +33 4 66 36 98 13

Uzès

