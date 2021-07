Aydat Aydat Aydat, Puy-de-Dôme La soirée Vélo Musique Aydat Aydat Catégories d’évènement: Aydat

Puy-de-Dôme

La soirée Vélo Musique
2021-07-19 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-19 00:00:00 00:00:00
Rond point des 13 vents La forêt des Arboris

Aydat Puy-de-Dôme Aydat La Forêt des Arboris fête ses 1 an !!!

Pour l’occasion nous vous invitons pour une soirée improbable et mémorable : LA SOIRÉE VÉLO MUSIQUE…

Au programme de la musique… et des vélos… contact@laforetdesarboris.fr +33 6 16 24 99 25 https://www.laforetdesarboris.fr/soiree-velo-musique-lundi-19-juillet-2021/ dernière mise à jour : 2021-07-15 par Mond’Arverne Tourisme

