Paris Rosa Bonheur à l'Est au Chalet de la Porte Jaune Paris La soirée pour les filles où les garçons aiment bien venir aussi Rosa Bonheur à l’Est au Chalet de la Porte Jaune Paris Catégorie d’évènement: Paris

La soirée pour les filles où les garçons aiment bien venir aussi Rosa Bonheur à l’Est au Chalet de la Porte Jaune, 19 septembre 2021, Paris. La soirée pour les filles où les garçons aiment bien venir aussi

du dimanche 19 septembre au dimanche 19 décembre à Rosa Bonheur à l’Est au Chalet de la Porte Jaune

Le dimanche soir au Rosa Bonheur à l’Est, c’est uniquement pour toi chérie ? De 19h à minuit, les filles sont reines et les garçons gentils… ? Avec : – Sophie Morello le 19 septembre et le 17 octobre, – Émilie Pajak le 26 septembre, – Agnès le 3 octobre, – Lil Sugar le 10 octobre, – Sophie Gonthier le 24 octobre, – Sin’dee le 31 octobre.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Le dimanche soir au Rosa Bonheur à l’Est, c’est uniquement pour toi chérie ! Rosa Bonheur à l’Est au Chalet de la Porte Jaune Porte Jaune, Avenue de Nogent, Paris 75012 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T19:00:00 2021-09-19T23:59:00;2021-09-26T19:00:00 2021-09-26T23:59:00;2021-10-03T19:00:00 2021-10-03T23:59:00;2021-10-10T19:00:00 2021-10-10T23:59:00;2021-10-17T19:00:00 2021-10-17T23:59:00;2021-10-24T19:00:00 2021-10-24T23:59:00;2021-10-31T19:00:00 2021-10-31T23:59:00;2021-11-07T19:00:00 2021-11-07T23:59:00;2021-11-14T19:00:00 2021-11-14T23:59:00;2021-11-21T19:00:00 2021-11-21T23:59:00;2021-11-28T19:00:00 2021-11-28T23:59:00;2021-12-05T19:00:00 2021-12-05T23:59:00;2021-12-12T19:00:00 2021-12-12T23:59:00;2021-12-19T19:00:00 2021-12-19T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Rosa Bonheur à l'Est au Chalet de la Porte Jaune Adresse Porte Jaune, Avenue de Nogent, Paris 75012 Ville Paris lieuville Rosa Bonheur à l'Est au Chalet de la Porte Jaune Paris