La Soirée
Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari
Marseille 5e Arrondissement
2022-07-05 21:00:00 – 2022-07-08

Marseille 5e Arrondissement 13005 14 14 Sous la direction de leur professeure, deux étudiantes en psycho-sociologie organisent une expérience particulière : une soirée conviviale dont les participants ne se connaissent pas.



Enfin, en théorie…



Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

