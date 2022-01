LA SOIREE INOUIE Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Théâtre du Puits Manu, Beaugency, le vendredi 25 mars à 20:30

Une soirée d’improvisations musicales et dessinées, sur les lectures du public ! Le public est invité à partager un texte de son choix (extrait, poème, album, chanson…) pour une lecture à voix haute de 3 min maximum. Il est possible de venir simplement écouter et partager un moment. Les lectures sont accompagnées d’improvisations musicales et dessinées, avec la chanteuse brésilienne Lara Kelly et l’autrice-illustratrice Lucie Albon.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T23:00:00

