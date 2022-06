LA SOIRÉE GUIGUETTE D’HENRI ET PAULETTE

2022-07-23 15:00:00 – 2022-07-23 23:00:00 Venez jouer, échanger, rire en famille ou pousser la chansonnette !

Et pourquoi ne pas poursuivre sur une soirée dansante, pique-nique et compagnie ?

Nous attendons vos inscriptions auprès du Centre Social Mazagran – 8, rue Mazagran – 72110 Bonnétable – 02 43 29 00 01 – cs.bonnetable@mainesaosnois.fr

