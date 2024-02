La soirée divine revient à Lafayette Anticipations ! Lafayette Anticipations Paris, jeudi 4 avril 2024.

Le jeudi 04 avril 2024

de 18h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Après sa première édition en mars, la soirée divine revient à Lafayette Anticipations. Défrichez les champs des possibles et explorez les futurs à l’occasion de cette soirée autour de l’exposition ‘Coming Soon’ !

Visites guidées par des cocottes prophétiques, tournois de ping pong sous le signe des oracles et atelier de croquis des plantes du futur… Un tout nouveau programme pour réfléchir avec les artistes à ce qui vient.

→ Demain est la question ! Tournoi de ping pong sous le signe des oracles · Agora

Essayez vous au ping pong sur l’étonnante table imaginée par l’artiste Rirkrit Tiravanija et remportez une séance de chiromancie. Un mystérieux oracle lit les lignes de votre main et pourrait bien répondre à vos questions sur l’avenir.

→ Les plantes du futur · Atelier de dessin au Studiolo (2ème étage de l’expositon, toutes les 30 minutes)

Imaginez et dessinez les propriétés et prophéties des plantes du futur, en compagnie des l’illustratrice Laura Daniel. Ces croquis végétaux aux accents écologiques réjouiront vos visions de l’avenir.

→ Consultations divinatoires face aux oeuvres · Niveau 1 et 2 de l’exposition

Le hasard des arts divinatoires éclaire votre parcours de l’expositon. Léone Metayer – comédienne et diseuse de bonne aventure – répond à vos questions sur une sélection d’oeuvres à travers un jeu de tarot de Marseille. Une expérience propice à renouveler votre regard et votre réflexion.

→ Rock Balancing, performance de Bridget Polk · 3ème étage de l’exposition, en continu

Bridget Polk exerce une pratique du “rock balancing” : elle empile des pierres et trouve leur point d’équilibre, leur permettant de rester assemblées quelques jours, quelques minutes ou quelques semaines, avant de s’effondrer… Son univers entre la ruine et la formation naturelle des roches semble tenir par enchantement… Découvrez son geste et sa pratique à l’occasion de sa performance dans l’exposition.

→ DRINK · PLUTO Café-Restaurant

Le Café-Restaurant de Lafayette Anticipations vous propose une sélection de bières et de jus pour énergiser votre divine soirée.

Lafayette Anticipations 9 Rue du Plâtre 75004

Contact : https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/la-soiree-divine-0 +33142828998 contact@lafayetteanticipations.com https://billetterie.lafayetteanticipations.com/la-soiree-divine-rencontre-lafayette-anticipations-paris-04-avril-2024-css5-lafayetteanticipationsweb-pg101-ri10285251.html

Léna Domergue