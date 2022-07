LA SOIRÉE DES OURSONS Vallorcine Vallorcine Catégories d’évènement: Haute-Savoie

2022-08-11 16:00:00 16:00:00 – 2022-08-11 20:00:00 20:00:00

Pour les plus petits avec leurs parents ! Une expérience artistique en pleine nature où tous les sens sont sollicités. Danse, spectacle et casse-croûte avec la Cie Choryphée. lanuitdesours@gmail.com +33 4 50 54 60 71 https://nuit-des-ours.com/

