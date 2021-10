Marseille Le Molotov Bouches-du-Rhône, Marseille LA SOIRÉE DES INTERGÉS Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

LA SOIRÉE DES INTERGÉS Le Molotov, 7 octobre 2021, Marseille. LA SOIRÉE DES INTERGÉS

Le Molotov, le jeudi 7 octobre à 20:00

Les Intergés, collectif de DJ étudiants marseillais, reviennent pour une nouvelle soirée Techno, Acid, Ghetto Tech & Psytrance le jeudi 9 janvier au Molotov! Cela fait 6 ans que les Intergés se développent et se compose d’une vingtaine de DJs surmotivés et amateurs de son énervés. On vous attends chaud pour venir taper du pied avec nous ! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Début de la soirée à 20h au Molotov Fin de la soirée à 1h45 Entrée à prix libre – Bar sur place ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ LINE UP: 20h00 -> Joy Joey (Tech House) 20h55 -> Laguiche & Niels (Techno) 21h55 -> Frucci & Tocards (Ghetto Tech) 22h55 -> MO/OM & Virgile Viril (Techno & Acid) 23h55 -> Ezubje (Techno & Acid) 00h50 -> Drobinpsy (Psytrance)

Prix libre

♫♫♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T20:00:00 2021-10-07T02:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Molotov Adresse 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Le Molotov Marseille