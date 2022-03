La Soirée des Filles Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

La Soirée des Filles Arles, 18 mars 2022, Arles. La Soirée des Filles Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot Arles

2022-03-18 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-18 03:00:00 03:00:00 Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot

Arles Bouches-du-Rhône Après 2 ans d’une absence intenable, c’est le comme-back de La Soirée des Filles…Enfin !!!

Pour ce retour en beauté, DJ Da Vince (Rosa Bonheur/Mob hôtel – Paris) sera aux platines vinyl exclusivement pour une disco-soul-funk-groove party !

Ladies & Gentlemen, ressortez vos habits de lumière car le légendaire studio photo se fera témoin de ce retour à la vie dans un Cargo à la déco, « disco-printanière… ».

Restau à partir de 20h

Réservation conseillée auprès de notre cheffe Lati au 06.20.73.82.91

C'est le comme-back de La Soirée des Filles…Enfin !!! Pour ce retour en beauté, DJ Da Vince (Rosa Bonheur/Mob hôtel – Paris) sera aux platines vinyl exclusivement pour une disco-soul-funk-groove party! info@cargodenuit.com +33 4 90 49 55 99 https://cargodenuit.com/

Pour ce retour en beauté, DJ Da Vince (Rosa Bonheur/Mob hôtel – Paris) sera aux platines vinyl exclusivement pour une disco-soul-funk-groove party !

Ladies & Gentlemen, ressortez vos habits de lumière car le légendaire studio photo se fera témoin de ce retour à la vie dans un Cargo à la déco, « disco-printanière… ».

Restau à partir de 20h

Réservation conseillée auprès de notre cheffe Lati au 06.20.73.82.91

Soirée à partir de 22h Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot Arles

