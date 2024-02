La Soirée des César Cinéma Le Paradis Quiberon, vendredi 23 février 2024.

A 20h15. Avec Vent d’Images nous vous invitons à venir partager avec nous cette soirée de fête du cinéma qui aura lieu le vendredi 23 février. La cérémonie sera retransmise en direct dans la grande salle. Parallèlement, notre équipe de réception 5* de Vent d’Images vous accueillera et vous restaurera tout au long de la soirée! Et oui, c’est le Paradis!

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places par email UNIQUEMENT: leparadisquiberon@gmail.com

Attention, le nombre de place est limité, ne traînez par trop!

Enfin, comme l’an dernier, nous vous proposons de voter vous aussi pour les César!

Il y aura des cadeaux pour ceux dont les votes seront les plus proches du palmarès!!!!

Tenue chic exigée, ce sera soirée de gala au Paradis! .

Début : 2024-02-23 20:00:00

fin : 2024-02-23

Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

