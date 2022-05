La soirée des 12 bars – 12 groupes par le festival Wazemmes l’Accordéon Maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

La soirée des 12 bars – 12 groupes par le festival Wazemmes l'Accordéon

Maison Folie Wazemmes, le samedi 28 mai à 20:00

> **12 BARS 12 GROUPES** < Dans le cadre du **_festival Wazemmes l'Accordéon_**, l'association Flonflons envahit le quartier. Le temps d'un soir, Wazemmes se métamorphose en guinguette. _" Criquets pèlerins de l'accordéon, sautez d'un bar à l'autre pour vous abreuver de fête et de bonne humeur ! "_ **A la maison Folie Wazemmes :** - Carte blanche à l'association l'Acouphène (en grande salle) * Steel Alive (Dub accordéon) * Grayssoker (Electro accordéon) - A l'auberge : * Open Road + Xavier Laune et Sonia Rékis. (Acoustique variété) * Rumbaristas Le DJ Selmarovic animera les changements de plateau avec une thématique Balkans (Y'a du monde au Balkans) Aux 4 concerts prévus à la maison Folie Wazemmes, s'ajoutent 12 concerts dans 12 bars wazemmois : * La Réserve ➡️ Aux P'tits Oignons * Le Cheval Blanc ➡️ Prestige Duo * Le Relax ➡️ Aqui Do Norte * La Nouvelle Aventure ➡️ Watzat * Aux Bretons ➡️ Qui Sifflote s'implique * L'Absurde ➡️ Les Gambes Ed Min Pied * Chez Ben ➡️ Forrò Popop' * L'Osmoz ➡️ Histoire D'Eux * Aux Halles ➡️ M'sieur Jacq * Chez Madeleine ➡️ François Mouloud * La Petite Place ➡️ Hasta Siempre * La Popote ➡️ Agrum Trio En collaboration avec l'Union Commerciale Wazemmes Centre. BAR & PETITE RESTAURATION SUR PLACE ▶ Retrouvez toutes les infos relatives à cet événement sur le site Internet de l'association Flonflons : [[http://www.flonflons.eu/12-bars-12-groupes/](http://www.flonflons.eu/12-bars-12-groupes/)](http://www.flonflons.eu/12-bars-12-groupes/) ou sur notre évènement FB : [[https://fb.me/e/2oTdp8buX](https://fb.me/e/2oTdp8buX)](https://fb.me/e/2oTdp8buX) Gratuit L'événement phare du festival Wazemmes l'Accordéon est de retour. Découvrez 12 propositions dans 12 bars wazemmois. Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins, Lille Lille Wazemmes Nord

