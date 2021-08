Villié-Morgon Villié-Morgon Rhône, Villié-Morgon La Soirée des 10 Crus – Diner dégustation avec Chef, Sommelier et Vigneron Villié-Morgon Villié-Morgon Catégories d’évènement: Rhône

La Soirée des 10 Crus – Diner dégustation avec Chef, Sommelier et Vigneron 2021-10-16 19:00:00 19:00:00 – 2021-10-16 BRISSON Gérard et Germaine 2240 voie Romaine

Villié-Morgon Rhône Villié-Morgon EUR 84 84 A ne pas manquer !

Dans la cour de son Relais du Chasse 18ème, la famille Brisson accueille le sommelier Cyril Brun et le chef Benjamin Bouloché (Hôtel de Dieppe **** , Rouen) le temps d’une soirée d’exception. vin.brisson@wanadoo.fr +33 4 74 04 21 60 http://www.gerard-brisson.com/ dernière mise à jour : 2021-08-25 par

