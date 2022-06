LA SOIRÉE DE GALA HOMMAGE À GLENN MILLER

2022-07-16 – 2022-07-16 26 26 EUR La soirée de gala du Festival Swinging Montpellier a lieu au Château de Flaugergues à Montpellier, le samedi 16 juillet 2022. Concert du JAZZ DENIM OCTET + BAL SWING Le concert est prévu à 21h swingingmontpellier@gmail.com +33 6 60 80 63 08 https://swingingmontpellier.fr/inscription-billetterie-2022/

