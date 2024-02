La soirée « Coquille » du mois L’Écho de l’escargot Châtillon-sur-Seine, vendredi 21 juin 2024.

Pour répondre à son objectif de faire naître et vivre un lieu de rencontre, d’entraide et de convivialité, l’association propose mensuellement à ses adhérents une soirée festive, d’expression et de partage autour des arts et de la connaissance.

Comme l’an dernier, des évènements culturels et artistiques sont prévus un samedi soir par mois à partir du printemps, en privilégiant l’expression culturelle ou artistique locale. La reprise aura lieu le samedi 23 mars avec, dans une ambiance d’expression musicale, le vernissage d’une exposition fossile Histoire de la Terre et de ses climats (réalisation TerrAvenir) et une conférence de diffusion des connaissances sur l’adaptation des forêts au changement climatique . Aux arbres citoyens ! Une CashConf’ de Jean-Claude Tissaux à ne pas manquer !

Ouverture du porche à 18h30 .

L’Écho de l’escargot 19 Rue Docteur Robert

Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lechodelescargot@gmail.com

