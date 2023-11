Marché de Noël de Soursac La sogne Soursac, 26 novembre 2023, Soursac.

Soursac,Corrèze

L’ASSEPS est heureuse de renouveler son traditionnel marché de Noël dans la salle omnisport de Soursac. L’inscription est gratuite en échange d’un lot à donner pour la tombola, qui est en faveur des élèves de l’école de Soursac..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

La sogne

Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The ASSEPS is happy to renew its traditional Christmas market in the sports hall of Soursac. The registration is free in exchange of a lot to be given for the tombola, which is in favor of the pupils of the school of Soursac.

La ASSEPS se complace en repetir su tradicional mercado navideño en la Salle Omnisport de Soursac. La inscripción es gratuita a cambio de un premio de lotería, que es a favor de los alumnos de la escuela Soursac.

Die ASSEPS freut sich, ihren traditionellen Weihnachtsmarkt in der Sporthalle von Soursac zu erneuern. Die Anmeldung ist kostenlos im Austausch gegen ein Los, das für die Tombola gespendet werden soll, die zugunsten der Schüler der Schule von Soursac ist.

