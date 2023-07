Foire artisanale de Soursac La Sogne Soursac, 9 juillet 2023, Soursac.

Soursac,Corrèze

L’association Bande d’artisans organise sa deuxième foire artisanale à Soursac. Une cinquantaine d’artisans et producteurs se donneront rendez-vous pour vous proposer de belles créations locales. Animations et jeux pour toute la famille, ambiance musicale, buvette et petite restauration..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 17:00:00. .

La Sogne

Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The association Bande d?artisans is organizing its second craft fair in Soursac. Around fifty craftsmen and producers will be on hand to offer you their beautiful local creations. Activities and games for all the family, musical entertainment, refreshments and snacks.

La asociación Bande d’artisans organiza su segunda feria de artesanía en Soursac. Unos cincuenta artesanos y productores expondrán sus bellas creaciones locales. Habrá animaciones y juegos para toda la familia, música, refrescos y tentempiés.

Der Verein Bande d’artisans organisiert seine zweite Kunsthandwerksmesse in Soursac. Rund 50 Kunsthandwerker und Produzenten werden sich ein Stelldichein geben, um Ihnen schöne lokale Kreationen anzubieten. Animationen und Spiele für die ganze Familie, Musik, Getränke und kleine Snacks.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze