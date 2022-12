La soeur de Jésus Christ Saint-Malo, 10 janvier 2023, Saint-Malo .

La soeur de Jésus Christ

2023-01-10 20:00:00 – 2023-01-10

Un spectacle présenté par la Compagnie Théâtre Alibi.

Maria vit dans le sud de l’Italie avec ses parents, sa grand-mère et son frère, surnommé Jésus-Christ. Un jour, elle s’empare du pistolet qui végète dans le buffet, et quitte la maison. D’un pas sûr, arme à la main, elle marche vers Angelo le Couillon. Que va-t-elle faire ? La rumeur se propage dans une ambiance western, comme dans un long plan-séquence qui nourrit la tension dramaturgique et le suspense jusqu’au bout de la marche de cette femme à la reconquête de sa dignité. Par une construction maîtrisée qui tient en haleine, une trame narrative originale pleine d’humour et de cocasserie, Oscar De Summa fait du voyage initiatique de Maria un matériau dramatique.

L’auteur s’interroge sur la violence qui sommeille en chacun et le corps des femmes, à la fois enjeu privé et public, enjeu de pouvoir.

A partir de 13 ans.

