La sociologue et l’ourson Cinéma Les Variétés Marseille 1er Arrondissement, mercredi 22 mai 2024.

La sociologue et l’ourson Cinéma Les Variétés Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

De septembre 2012 à mai 2013, la France s’enflamme sur le projet de loi du Mariage pour tous·tes. Pendant ces neuf mois de gestation législative, la sociologue Irène Théry raconte à son fils les enjeux du débat

Dès 13 ans



» Le choix de la sociologie est une façon de dire je parlerai de tout sauf de moi . Or, le film m’a fait découvrir une partie de ma réflexion que j’ignorais. » Irène Théry



UN FILM D’ÉTIENNE CHAILLOU & MATHIAS THÉRY, SUIVI D’UNE RENCONTRE AVEC IRÈNE THÉRY



De septembre 2012 à mai 2013, la France s’enflamme sur le projet de loi du Mariage pour tous·tes. Pendant ces neuf mois de gestation législative, la sociologue Irène Théry raconte à son fils les enjeux du débat. De ces récits naît un cinéma d’ours en peluche, de jouets, de bouts de cartons. Portrait intime et feuilleton national, ce film nous fait redécouvrir ce que nous pensions tous·tes connaître parfaitement la famille.



La projection sera suivie d’un temps d’échange avec Irène Théry.



Irène Théry est sociologue, directrice d’études émérite à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Spécialisée dans la sociologie du droit, de la famille et de la vie privée, elle travaille sur les transformations contemporaines des liens entre les sexes et les générations. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 16:00:00

fin : 2024-05-22

Cinéma Les Variétés 37 rue Vincent Scotto

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement La sociologue et l’ourson Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-15 par Ville de Marseille