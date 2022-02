La société du Dé Marseille 4e Arrondissement, 1 avril 2022, Marseille 4e Arrondissement.

La société du Dé Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

2022-04-01 20:30:00 – 2022-04-02 Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

La société du Dé – Le collectif des femmes à barbes



Au milieu de la scène Boris gît sous un drap. Il s’apprête à naître devant nous. Un bras se redresse ! Voilà notre comédien debout, et qui distingue mal les gens autour. Le temps de comprendre son corps, il voit dans les gradins un visage qui l’interpelle.



C’est en voyant ce visage qu’il appréhende le sien. Boris s’approche, il n’a plus peur maintenant, c’est un autre sentiment qui l’étrangle, les larmes viennent… Il s’apprête à tirer le Dé, qu’il présente comme son glaive. Boris désire se surprendre, il a six options en tête.



Si je fais 1 j’arrête tout et je reprends mes études.



si je fais 2 je deviens musulman, pourquoi pas ?



si je fais 3 je picole et je me couche.



si je fais 4 j’appelle mon père et je pleure au téléphone.



Si je fais 5 je mate Youporn et je pleure dans mon lit.



Si je fais 6…Si je fais 6 je viole ma colocataire.

Seul en scène au théâtre des Chartreux.

http://www.theatredeschartreux.fr/

La société du Dé – Le collectif des femmes à barbes



Au milieu de la scène Boris gît sous un drap. Il s’apprête à naître devant nous. Un bras se redresse ! Voilà notre comédien debout, et qui distingue mal les gens autour. Le temps de comprendre son corps, il voit dans les gradins un visage qui l’interpelle.



C’est en voyant ce visage qu’il appréhende le sien. Boris s’approche, il n’a plus peur maintenant, c’est un autre sentiment qui l’étrangle, les larmes viennent… Il s’apprête à tirer le Dé, qu’il présente comme son glaive. Boris désire se surprendre, il a six options en tête.



Si je fais 1 j’arrête tout et je reprends mes études.



si je fais 2 je deviens musulman, pourquoi pas ?



si je fais 3 je picole et je me couche.



si je fais 4 j’appelle mon père et je pleure au téléphone.



Si je fais 5 je mate Youporn et je pleure dans mon lit.



Si je fais 6…Si je fais 6 je viole ma colocataire.

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-24 par